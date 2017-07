FC Twente botst weer met makelaar Jansen

Bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) eiste FC Twente een bedrag terug van de zaakwaarnemer, omdat het volgens de club uit Enschede onduidelijk is welke diensten Jansen daarvoor leverde. De Hagenaar had naar eigen zeggen een (mondelinge) overeenkomst met voormalig beleidsbepalers Joop Munsterman en Aldo van der Laan.

Terugvorderen

FC Twente bevestigt desgevraagd dat de uitspraak in de zaak over acht weken verwacht wordt. Of beide partijen moeten binnen twee weken met elkaar schikken, maar dat lijkt niet reëel. Opvallend is dat de tukkers aanvankelijk een bedrag van 1,1 miljoen euro wilden terugvorderen. Daags voor de zitting werd die eis echter ingetrokken. Het NAI moet nu dus oordelen of Wasserman, en in dat geval tot welke hoogte, een bedrag terug zou moeten betalen.

Jansen spande vorig jaar zelf een zaak aan tegen FC Twente bij de arbitragecommissie van de KNVB, onder andere vanwege de niet-uitbetaalde commissiebetalingen rond de transfer van Kamohelo Mokotjo van PEC Zwolle naar Enschede en de contractverlenging van Tim Hölscher. In totaal ging die eis om 1,2 miljoen euro.

In gelijk gesteld

Wat Hölscher betreft werd Jansen direct in het gelijk gesteld, het ’bedrag-Mokotjo’ was niet direct opeisbaar. Nu de Zuid-Afrikaan is getransfereerd naar Brentford, heeft Jansen mogelijk alsnog recht op de aanvankelijk overeengekomen geldsom van 600.000 euro.