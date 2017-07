LIVE - Volg de achtste etappe van de Tour de France

Op 12 kilometer voor de finish ligt de top van de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes, een klim van de eerste categorie. Daarna gaat het glooiend richting Station des Rousses.

De Brit Chris Froome is vertrokken in de gele trui. Wellicht gaan concurrenten als Richie Porte, Nairo Quintana en Fabio Aru een eerste poging doen de overmacht van Froomes Sky-ploeg te breken. De Nederlandse klimmer Robert Gesink van LottoNL-Jumbo wil in de aanval gaan om voor de dagzege te strijden.

De finish wordt verwacht rond vijf uur.

Volg de achtste etappe van de Tour de France hier vanaf 12:30 op de voet via onze uitgebreide livewidget.

8e etappe Dole – Station des Rousses 187 kilometer, bergetappe

Foto: Tour de France

De Tour de France trekt vandaag de bergen in en dat is goed nieuws voor Robert Gesink, denkt Michael Boogerd. De oud-renner ziet op weg naar Station des Rousses mogelijkheden voor de Nederlander.



Onderweg naar Station des Rousses moeten achtereenvolgens cols van de derde, de tweede en de eerste categorie worden bedwongen. De top van die laatste, de Monté de la Combe de Laisai Les Molunes, ligt op 12 kilometer van de finish. Die laatste 12 kilometer gaan over glooiend terrein.

Michael Boogerd

Foto: ANP

"De slotklim is behoorlijk lastig", weet Boogerd. "Dit zou wel eens een dag kunnen zijn dat aanvallers de ruimte krijgen. Jongens die op La Planche des Belles Filles tijd hebben verloren, kunnen hier de vrijheid krijgen. Net zoals Greg van Avermaet vorig jaar de rit door de Cantal won en het geel pakte. Als ik Robert Gesink was, zou ik deze dag aankruisen."

