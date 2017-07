De cijfers: Groenewegen sprint sneller dan Kittel

En dat niet alleen. Hij was sneller dan wie dan ook, blijkt uit de gegevens die TELESPORT wist te achterhalen bij Dimension Data. Groenewegen haalde in de laatste vijftig meter nog een topsnelheid van liefst 72.76 km/uur, maar moest toch het hoofd buigen. Tot bijna kotsen toe, zo diep tastte hij in zijn reserves. Langer dan normaal fietste de Nederlandse sprinter uit naast de bus, om de lactaten uit zijn benen te trappen.

Was hij met zijn 24 jaar dan toch niet goed genoeg om te wedijveren met de snelste mannen op aarde? Een vijfde en twee zesde plaatsen vertelden inderdaad dat verhaal, maar de realiteit vertelt iets anders, zag Lotto-Jumbo ploegleider Nico Verhoeven ook. „Hij moest drie sprints rijden, omdat hij in de laatste kilometer niet meteen op de goede positie zat. Dan ga je het niet redden.”

Foto: tlg

Dat was inderdaad het verhaal van rit zeven in de Tour de France van de voormalige Nederlandse kampioen. De Nederlander zat te ver van achteren, waardoor hij te laat in goede positie kwam. Dat verklaart waarom hij wel de snelste was, maar niet won.

Lotto-Jumbo heeft een topsprinter in huis met Groenewegen. Als je in staat bent om in de laatste 500 meter een gemiddelde van boven de 70 kilometer per uur te rijden (zie grafiek), ga je bijna elke spurt winnen. En dan is het vreselijk zuur als je op basis van pure snelheid iedereen op grote afstand zet, maar toch niet je eerste ritzege in de Tour kan vieren.