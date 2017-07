,,Hebben we vorig jaar bij Ajax hoog druk gegeven? Ja. Zijn we snel naar voren gegaan? Ja. Hebben we de bal op de mooie posities op het veld kunnen krijgen? Ja. Kregen we daar veel kansen uit? Ja.”

,,Maar de visie van Peter is ook de visie van Ajax. En mijn trainingen zijn eveneens Ajax-trainingen. Die vijfseconderegel was prima, maar volgens mij zijn er wel meer trainers die die hanteren”, aldus Keizer, die bij Ajax verder wil op de door het publiek omarmde weg van Bosz en dus van Ajax. Alleen hoopt de nieuwe man aan het einde van het seizoen wel met zilverwerk in zijn handen te staan.

,,Het voetbal was prachtig en dat moet ook zo blijven, maar er moet uiteindelijk wel wat worden gewonnen. Ik denk dat Peter ook prijzen moest winnen en dat moet ik ook. Het liefst doe je dat met voetbal waar het publiek vrolijk van wordt en waar spelers plezier in hebben.”

Lees het hele verhaal met de nieuwe Ajax-coach Marcel Keizer in de premium-editie van TELESPORT.