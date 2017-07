Akkoord over megatransfer Lukaku van Everton naar ManUnited

De overgang hing al even in de lucht, maar lijkt nu beklonken te zijn. Manchester zegt nog te moeten onderhandelen met de 24-jarige Belg over zijn contract.

Wayne Rooney



ManU maakte verder geen details bekend, maar naar verluidt is met de transfer een bedrag gemoeid van minstens 85 miljoen euro. De verwachting is dat de Engelse spits Wayne Rooney de omgekeerde weg bewandelt en zich aansluit bij het Everton van coach Ronald Koeman.

97 miljoen euro



Volgens Britse media zou het transferbedrag van Lukaku zelfs kunnen oplopen naar 75 miljoen pond, omgerekend ruim 97 miljoen euro. Lukaku wordt na Paul Pogba de duurste aankoop ooit van United. Voor Pogba betaalde de club van trainer José Mourinho in 2016 een slordige 105 miljoen euro. Pogba is nog steeds de duurste voetballer aller tijden.

José Mourinho

De 57-voudig international (twintig doelpunten) brak door bij Anderlecht, dat hem oppikte uit de jeugd van Lierse SK. In 72 wedstrijden scoorde de aanvaller 33 keer. Hij verdiende daarmee een transfer naar Chelsea. De Londense club betaalde voor Lukaku ongeveer 12 miljoen euro. Bij Chelsea lukte het de Belg niet om een basisplek af te dwingen. Na een verhuurperiode bij West Bromwich Albion werd hij de zomer van 2013 gehuurd door Everton. De dat seizoen aangestelde trainer van Chelsea, Mourinho, wilde geen gebruik maken van Lukaku. Everton legde hem een seizoen later definitief vast voor een kleine 32 miljoen euro.

In Liverpool kregen ze geen spijt van dat bedrag. In 141 wedstrijden scoorde Lukaku 68 keer. Afgelopen jaargang maakte de Belg 25 doelpunten en met de overgang naar Manchester kan Lukaku weer gaan werken onder trainer Mourinho.