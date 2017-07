Opluchting bij Froome en Porte: 'Wat een nachtmerrie'

"Er was wat wind en iedereen wilde vooraan zitten", aldus BMC-kopman Porte over de ruim 200 kilometer lange, vlakke rit van vrijdag. "De hele dag was een absolute nachtmerrie dus ik ben blij dat het voorbij is."

"Er werd heel veel over zijwind gesproken", merkte ook geletruidrager Chris Froome. "En vroeg in de etappe was die er ook. Maar niemand had zin om er voor te gaan met nog 200 kilometer te gaan."

Foto: AP

"Het was een nerveuze dag, omdat iedereen vooraan wilde zitten voor het geval er iets zou gebeuren. De ploeg heeft geweldig voor me gezorgd en me vooraan gehouden. Gelukkig gebeurde er niks in de finale. Dit is een mooie etappe om achter ons te hebben."

De bergen in

"Ik weet niet goed wat ik van zaterdag moet verwachten", kijkt Porte vooruit. "Het is een finish die we normaal in de Tour de France niet hebben. Een klim van 12 kilometer en dan een soort plateau tot de finish, dus ik weet niet wat daar gaat gebeuren. Het wordt vast interessant."

Foto: Tour de France

"Het is heel moeilijk te voorspelen wat er zaterdag gaat gebeuren", vond ook Froome. "Op voorhand verwacht ik meer van zondag."

