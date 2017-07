Clubs uit grote competities meldden zich voor Riedewald

Op het moment dat zijn ploeggenoten zich in Hippach prepareerden op het oefenduel met Werder Bremen stond Riedewald achter de kleine tribune te bellen. ,,Met Kenny Tete”, lachte hij. Nadat hij het gesprek met zijn naar Olympique Lyon vertrokken maatje had beëindigd, nam hij kort even de tijd.

,,Vorig jaar is er iets geknakt, dat is de belangrijkste reden”, zei Riedewald. ,,Het liefst was ik heel lang bij Ajax gebleven, maar toen ik aan het begin van dit seizoen zonder enige uitleg nummer 36 in plaats van 4 kreeg, wist ik helemaal hoe laat het was. Tijd voor iets anders, ook al geloof ik heel erg in deze trainer.”

Hoe snel het de komende dagen kan gaan, weet Riedewald niet. ,,Het kan een dag duren of een maand, maar de kans is groot dat ik vertrek”, aldus de international. ,,Er zijn meerdere clubs die zich hebben gemeld. Ja, uit de grote competities. En nee, niet Lyon.” Met het aanstaande afscheid van Riedewald lijken alle drie de toptalenten die zich onder Frank de Boer aandienden en international werden (Riechedly Bazoer, Tete en Riedewald), weggejaagd uit Amsterdam.