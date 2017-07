Verstappen baalt beetje na pech in kwalificatie

"M'n laatste rondje begon goed, maar ik verloor twee tienden omdat ik geen DRS kon gebruiken door een gele vlag", aldus de Nederlander tegenover de camera van Ziggo Sport.

Hij werd zo 'gehinderd' door de stilgevallen Haas-bolide van Romain Grosjean. "Daarna probeerde ik nog te compenseren door tijd in te halen in het bochtige gedeelte, maar daar verloor ik de achterkant en raakte van de baan. Dat is toch wel balen. Maar over het algemeen zit het wel goed."

Uitdagend

Verstappen verwacht dat de race op de Red Bull Ring, met veel lange rechte stukken, uitdagend wordt voor hem en teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër mag echter als vierde starten, voor de Nederlander, wegens een gridstraf voor Lewis Hamilton.

De Limburger besluit: "We zien morgen wel hoe dat zich ontvouwt, vandaag was alleen een beetje jammer want ik had liever iets verder naar voren gestaan. Ik vrees dat we het tempo van Mercedes en Ferrari niet helemaal kunnen volgen. Maar we zullen zien. Misschien gebeurt er veel of kunnen we wat doen met de strategie."