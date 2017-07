IJzersterke Gesink komt net tekort voor ritzege

Op de laatste klim, de Montée de la Combe de Laisa les Molunes van de eerste categorie,moest de Nederlander de ontketende Lilian Calmejane laten gaan.

In de laatste tien vlakke kilometers van de 187 kilometer lange etappe lukte het Gesink niet meer om de 24-jarige Fransman van Direct Energie bij te halen, ondanks een krampaanval bij de eenzame koploper. Het verschil op de meet was 36 seconden.

Froome

De klassementsmannen spaarden elkaar zaterdag. Chris Froome kende een hachelijk moment, maar zag zijn gele trui niet in gevaar komen. De kopman van Sky heeft nog steeds twaalf seconden voorsprong op teamgenoot Geraint Thomas.

Fabio Aru van Astana bezet plek drie, met een achterstand van veertien tellen. Zondag moeten drie cols van de buitencategorie worden bedwongen en kunnen de favorieten zich niet verschuilen.

Fouten



Gesink hield tijdens de eerste zeven etappes van de Tour zijn kruit droog en verloor tegen zijn natuur in soms bewust tijd om zich enige vrijheid te verschaffen. De Varssevelder had geleerd van zijn fouten uit het verleden, toen hij vaker de aanval koos, maar op het moment suprême telkens energie tekort kwam.



"Dan zit ik liever één keer goed mee", zei hij anderhalve week voor de Tour al, nadat hij enigszins verrassend als derde was geëindigd bij het NK tijdrijden.

Robert Gesink (r) is deze Tour de France binnengestapt om ritten te kapen. Foto: ANP

Onstuimig

Voor de start van etappe maakte Gesink er al geen geheim dat vandaag een dag was waarop hij wilde knallen. "Ik ga er alles aan doen om mee te zitten, maar het blijft moeilijk. Vandaag willen de mensen meezitten en de afgelopen dagen wilde niemand dat."

En daar kreeg de Achterhoek gelijk in, want de achtste etappe begon gigantisch onstuimig. De eerste uren lag het tempo verschrikkelijk hoog, aangezien het halve peloton hetzelfde plan had opgevat als Gesink. Tientallen renners probeerden weg te rijden, maar telkens werden de groepjes weer ingerekend.

Nederlanders vallen aan

Na de tussensprint, die werd gewonnen door André Greipel (Lotto-Soudal), lieten de sprintploegen de teugels wat vieren en lukte het een omvangrijke groep van 50 coureurs om een gat te slaan. In totaal zaten vijf Nederlanders mee: naast Gesink waren dat Laurens ten Dam (Sunweb), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert), Koen de Kort (Trek-Segafredo) en Maurits Lammertink (Katusha).

Rustig werd het echter nooit. Continu ontstonden er breuken. Renners sloten aan en vielen af en zo ging het maar door. Gesink bleek uiteindelijk tot de sterkste mannen in koers te behoren. Samen met Warren Barguil (Sunweb), Serge Pauwels (Dimension Data), Lilian Calmejane (Direct Energie), Michael Valgren en Nicolas Roche (BMC) begon hij als koploper aan de slotklim.

Lilian Calmejane wordt gehuldigd als ritwinnaar. Foto: Reuters

De eerste serieuze versnelling op de Montée de la Combe de Laisa les Molunes kwam van Roche. De Ier demarreerde en kreeg Pauwels met zich mee. Calmejane sloot snel aan, terwijl Gesink zijn eigen tempo bleef rijden. Het duurde even, maar ook de Varssevelder maakte uiteindelijk de oversteek. Voor Barguil en Valgren was het toen over en uit.

Adem happen

Calmejane nam vervolgens het initiatief en sloeg met een splijtende versnelling een gat. Roche probeerde de Fransman nog even bij te benen, maar kon het niet bolwerken. Gesink bewaarde opnieuw zijn geduld en besloot op zijn eigen moment op jacht te gaan.



Fors naar adem happend lukte het echter niet om de Fransman bij te halen. Het gat was op een gegeven moment negen seconden, maar op de top keek Gesink tegen een achterstand van 28 seconden aan. Op het vlakke plateau dat volgde, kon de Nederlander Calmejane niet meer bijhalen.

De kersverse winnaar van de Giro richt zich nu op de Ronde van Zwitserland Foto: EPA

Dumoulin

Tom Dumoulin blijft door de tweede plaats van Gesink de laatste Nederlandse etappe-winnaar in de Tour. De Limburger, die eerder dit jaar de Giro d'Italia op zijn naam schreef, won vorig seizoen twee ritten in La Grande Boucle: een bergrit en een tijdrit.

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de standen in alle klassementen.