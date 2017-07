"Het was een lastige dag. Ik was op de slotklim nog wel goed en dacht: ik knal het in één keer dicht. Eerst reed ik Serge Pauwels eraf en toen ging ik Nicolas Roche voorbij, maar ik kreeg het gat met die knakker vervolgens niet dicht. Toen ontplofte ik een beetje", aldus Gesink, die via zijn oortje had gehoord dat Calmejane tijdens de laatste tien vlakke kilometers last kreeg van kramp.

"Ja, maar ik was zelf niet heel veel frisser meer op dat moment. Ik had vandaag bergen energie, maar tegen die tijd was het op. Eigenlijk vind ik een rit als vandaag ook niet echt fijn. Ik houd niet zo van het Jura-gebergte. Het is continu glooiend", aldus de Varssevelder in gesprek met de NOS.

Gesink baalde achteraf een beetje dat hij tijdens de onstuimige openingsfase onnodig energie had verspeeld, maar er was gewoon geen andere manier, zo stelde hij. "Je wil krachten sparen, maar moet ook weer niet achter de breuk belanden. Het is achteraf altijd makkelijk uitleggen, maar ik heb denk ik een super koers gereden. Helaas werkte het plannetje om in de slotfase mijn eigen tempo te rijden en het gat na een tijdje dicht te knallen helaas niet."

Gesink blikte na zijn mosteraanval direct alweer ambitieus vooruit. "Dit was mijn eerste kans, maar er komen er nog meer. Morgen neem ik eerst even een snipperdag, als dat gezien het parcours (drie cols van de buitencategorie, red.) al mogelijk is. Ik kijk niet bepaald uit naar morgen, maar later in de Tour komen er nog een paar dagen met kansen voor me en dan gaan we hetzelfde spelletje weer spelen."

