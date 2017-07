UPDATE - Nouri getroffen door hartritmestoornissen

Ajax maakte rond 18:15 uur bekend dat er sprake was van hartritmestoornissen. "Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden. Hij gaat met een helikopter naar het ziekenhuis."

De 20-jarige middenvelder van de Amsterdammers werd na zijn inzinking minutenlang behandeld door de medische staf, waarna er zelfs een ambulance en traumahelikopter aan te pas moesten komen.

Abdelhak Nouri wordt afgeschermd en behandeld. Foto: Hollandse Hoogte Razendsnel was de traumahelikopter ter plaatse. Foto: Hollandse Hoogte

De spelers kijken geschrokken toe. Foto: Hollandse Hoogte

Tijdens de behandeling werd Nouri met doeken afgeschermd, zodat het voor het publiek niet zichtbaar was wat er gebeurde. De spelers keken van een afstandje angstig toe. Sommigen huilend, anderen biddend.

Na ongeveer twintig minuten moest iedereen van het veld, omdat er een traumahelikopter onderweg was. Op het veld bedankte algemeen directeur Edwin van der Sar de medici van Werder Bremen die in eerste instantie ook bijstand verleenden.

"Hulpdiensten nog altijd bij Nouri, spelers kijken bezorgd toe", meldde Ajax rond 17:54 uur via Twitter. "Het is ernstig, we laten direct weten als er meer duidelijkheid is."

Even later, om 18:01 uur, berichtte de club: "Inmiddels is er een traumahelikopter op het veld geland. Mensen worden verzocht het stadion te verlaten."

De dokter van Ajax is met een politieauto met loeiende sirenes achter de heli aan naar het ziekenhuis gereden. De club heeft de familie van Nouri op de hoogte gebracht van de situatie rond de middenvelder.

De spelersbus van Ajax verliet om 18:43 uur het stadion. De voetballers waren vanzelfsprekend zichtbaar aangeslagen.

Nouri was na de rust ingevallen. Ajax stond op het moment van het incident, circa twintig minuten voor tijd, met 2-1 achter. Mateo Cassierra maakte het Amsterdamse doelpunt.