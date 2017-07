Feyenoord en PSV starten met oefenzege

De Rotterdammers hadden geen moeite met FC Lisse, uitkomend in de Tweede Divisie. Bij rust was de stand via een goal van Bilal Basacikoglu pas 0-1, maar in het tweede bedrijf liep de formatie van Giovanni van Bronckhorst uit.

Diks en Boëtius

Michiel Kramer (twee keer), Mo El Hankouri en Jordy Wehrmann maakten na rust het vijftal doelpunten vol. Rechtsback Kevin Diks maakte na rust zijn officieuze debuut voor Feyenoord, terwijl de teruggekeerde Jean-Paul Boëtius de eerste drie kwartier speelde.

Foto: Hollandse Hoogte

PSV

PSV won in Waalwijk met 2-0 van RKC en legde daarmee beslag op de Mandemakers Cup. Na 45 minuten was de stand nog 0-0, maar via twee goals van Steven Bergwijn trok de formatie van Phillip Cocu in de tweede helft de winst naar zich toe.