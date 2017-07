Ten Dam ziet af: 'Ik zat gevangen'

Calmejane behoorde ook tot de vele renners die het al vroeg in koers hadden geprobeerd. "Het kon vandaag een ontsnapping worden die de finish zou halen. Het halve peloton zag kansen", vertelde Ten Dam bij de NOS. De Nederlander zat even mee voorop en zag later Robert Gesink - uiteindelijk tweede - naar de voorste groep 'oversteken'.

Matthews

Dat deed ook Michael Matthews, zijn ploeggenoot bij Sunweb. Ten Dam: "Met Matthew weet je nooit of hij hier op de streep wat punten pakt. Omdat hij mee was zat ik gevangen. Nou ja, morgen is er weer een dag."