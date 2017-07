Telesport Samenvatting 8e rit Tour: Gesink loopt zege net mis

52 min geleden

De achtste rit van de Tour de France was bijna een prooi voor Robert Gesink geworden. De Nederlander koos de aanval, maar er was in Frankrijk helaas toch één iemand net iets sterker. Lilian Calmejane kaapte de dagzege net voor de neus van Gesink weg. Bekijk hier de samenvatting.