Wiegman: 'Natuurlijk denken we dat niet bij Oranje'

"We weten wat we waard zijn, waar onze kwaliteiten liggen en wat ons te doen staat." De voetbalsters willen geen doelstelling uitspreken voor hun derde EK. Oranje bereikte in 2009 als debutant verrassend de halve finales, vier jaar later liep het toernooi in Zweden uit op een deceptie. De nationale ploeg vloog er al in de groepsfase uit, zonder een doelpunt te hebben gemaakt.

"Duitsland is al jarenlang de nummer 1, Noorwegen heeft het EK twee keer gewonnen en Zweden één keer. Statistisch gezien is de kans heel klein dat wij Europees kampioen worden", erkent Wiegman. "Maar we gaan er wel voor. Natuurlijk denken we niet dat we zomaar even de finale gaan winnen, daar gaat een heel traject aan vooraf. Ons eerste doel is de poulefase doorkomen. We willen wedstrijden winnen, zoveel mogelijk. En waar het eindigt, zien we dan wel."

Aansluiten bij de top

Lieke Martens, die in Rotterdam de score opende na een fraaie solo door de defensie van Wales, benadrukt het belang van de openingswedstrijd op het EK tegen Noorwegen. "We zitten in de zwaarste poule, dan is goed starten heel belangrijk. Noorwegen is meteen een zware tegenstander, maar we zijn als team gegroeid sinds het WK van 2015. Veel meiden hebben de stap naar het buitenland gemaakt, daardoor is het niveau omhoog gegaan. We willen op het EK laten zien dat we kunnen aansluiten bij de top."