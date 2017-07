Van der Sar: 'Het had ook erger kunnen zijn'

Dat zei algemeen directeur Edwin van der Sar zaterdagavond tegen de NOS. Kort voor middernacht liet de Amsterdamse club weten dat Nouri nog altijd op de intensive care ligt, maar buiten levensgevaar is.

"Onze dokter, onze fysiotherapeut en de mensen van het Rode Kruis hebben heel adequaat en snoeihard gewerkt om hem terug te halen. Hij is inderdaad op het veld gereanimeerd. Daarna is hij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht", zei Van der Sar.

Benen bewogen niet

Invaller Nouri (20) werd plotseling onwel zonder dat er een bal of tegenstander in de buurt was. "Onze medische mensen waren snel bij Appie, evenals de verzorgers van Werder Bremen, maar daarna duurde het allemaal heel lang. Op dat moment ga je toch aan iets ergers denken, zeker omdat zijn benen niet bewogen", bekende Van der Sar.

Nouri wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden om hem zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Volgens Ajax heeft hij een eigen hartslag, maar ligt hij wel aan beademing. Nouri kreeg tijdens het duel last van hartritmestoornissen, aldus de Amsterdamse club.

Gevaar

Van der Sar beaamde dat de selectie en staf van Ajax, die zaterdagavond terug naar Nederland reisden, zeer aangeslagen waren door het tragische voorval met Nouri. "We hebben in de kleedkamer even met elkaar gesproken. De dokter vertelde aan de spelers dat de toestand van Appie stabiel was en dat het grote gevaar dus was geweken. Want het had ook erger kunnen zijn", gaf Van der Sar te kennen.

"Onze dokter is nu bij hem in het ziekenhuis en blijft bij hem. We hebben uiteraard met de familieleden van Nouri contact gehad. Die zijn natuurlijk ook heel erg geschrokken toen ze de beelden zagen. Zondag komen enkele familieleden naar Innsbruck toe om Appie bij te staan. Uiteraard zullen wij hier voor de opvang zorgen. We hopen op een zo goed mogelijke afloop en zullen dat proces nauwkeurig volgen."