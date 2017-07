Sparta verrast met doelman van Real Madrid

De 21-jarige goalie behoort tot de selectie van Real Madrid Castilla, het tweede team van de Champions League-winnaar. Craninx was eerder Belgisch jeugdinternational en heeft zijn lengte in ieder geval mee. Met zijn 1 meter 94 is hij een imposante verschijning. Craninx arriveert zondag al in Rotterdam en traint een dag later voor het eerst mee met de selectie van Alex Pastoor.