Williams staat tot op heden op 316 gewonnen wedstrijden, maar is afwezig op Wimbledon dit jaar omdat ze zwanger is. Ze won haar laatste grandslamwedstrijden op de Australian Open, die ze in januari op haar naam schreef. Net als Federer bij de mannen trouwens.

Williams blijft de Zwitserse recordhouder wat betreft het aantal eindzeges op een grandslamtoernooi nog wel ruim voor. De Amerikaanse won er 23, vijf meer dan Federer.