Lukaku voor rechtbank na 'luidruchtig feest'

De Belgische spits zou iets te luidruchtig hebben gefeest in een gehuurde villa in Beverly Hills en daarbij tal van waarschuwingen van de politie hebben genegeerd.

Wilde houseparty

De autoriteiten in Los Angeles bevestigden zaterdag dat Lukaku vorig weekeinde korte tijd in hechtenis was genomen. Entertainmentwebsite TMZ had eerder gemeld dat de trefzekere voetballer was aangehouden omdat de buren hadden geklaagd over een wilde houseparty. Na een zestal waarschuwingen van de politie kreeg hij een proces-verbaal en een voorlopige boete. Zijn definitieve straf krijgt hij in oktober te horen.

85 miljoen euro

Lukaku zal in Los Angeles voor Manchester United een medische keuring ondergaan. Daarna kan hij een zeer lucratief contract ondertekenen. Everton, de club van trainer Ronald Koeman, heeft naar verluidt een afkoopsom van ten minste 85 miljoen euro bedongen.