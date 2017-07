LIVE TOUR  - Volg hier de negende etappe

Volg de negende etappe van de Tour de France hier op de voet via onze uitgebreide livewidget.

9e etappe Nantua – Chambéry 181,5 kilometer, bergetappe

Foto: Tour de France

Maar liefst 4600 hoogtemeters krijgen de renners voor de kiezen in de negende etappe. De tweede rit in het Jura-gebergte gaat direct vanuit de start omhoog en is loodzwaar. Op de Grand Colombier, de tweede klim van de buitencategorie, moeten stukken van 22% worden bedwongen.

“Ongekend en angstaanjagend”, noemt Tour-directeur Christian Prudhomme die beklimming. En daarna volgen nog zes gecategoriseerde beklimmingen. De finish ligt 13 kilometer na de afdaling van de Mont du Chat.

Michael Boogerd

Foto: ANP

"Dit is een heel gevaarlijke rit", weet oud-renner Michael Boogerd. "Met de Grand Colombier en de Mont du Chat is de finale echt lastig. Richting de finish wacht dan ook nog eens de zeer technische afdaling van diezelfde Mont du Chat. Ik denk dat de betere dalers het hier zeker druk gaan zetten."

"In de Dauphiné zagen we al eenzelfde soort finale. Opnieuw bewees Chris Froome hier dat hij ook tot de betere dalers van het peloton hoort. Deze rit gaat zeker spektakel brengen. Denk maar dat een klassementsrenner die niet zo goed daalt, vandaag met poep in z’n broek van start gaat."