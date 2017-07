"Zonder haar zou ik dit niet kunnen. Als zij zegt dat ze niet meer wil reizen, dan zeg ik; oké, mijn carrière is over", aldus de voormalig nummer één van de wereld. "Zo simpel is het. Oftewel, zij heeft de sleutel tot veel dingen."

Vooralsnog hoeven de tennisliefhebbers niet te vrezen dat Federer stopt. "Ze vindt het nog leuk om te doen. Niet wekelijks, omdat het reizen met vier kinderen wel veel vergt. Daarom ben ik ook alleen naar Stuttgart en Halle (voorbereidingstoernooien op Wimbledon, red.) gegaan. Nu zijn we hier in Londen wel samen. We hebben een fantastische tijd. Ik ben blij dat ze mij de ruimte geeft om mijn dromen na te jagen."

Federer stuntte eerder dit jaar door de Australian Open te winnen. De inmiddels 35-jarige Zwitser versloeg in de finale zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal, die later op zijn beurt weer Roland Garros wist te winnen. Nu droomt Federer van een achtste Wimbledon-titel. In de derde ronde versloeg hij in drie sets Mischa Zverev. Bij de laatste zestien is Grigor Dimitrov, ook wel de 'baby-Federer' genoemd, de volgende horde.