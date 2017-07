Nouri werd na zijn inzinking minutenlang behandeld door de medische staf. De schrik was groot in Oostenrijk, waar Ajax zich een week lang voorbereidde op het nieuwe seizoen. Uiteindelijk werd Nouri met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort voor middernacht liet Ajax middels een statement weten dat Nouri buiten levensgevaar is. Wel wordt hij in slaap gehouden om hem zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Volgens Ajax heeft Nouri een eigen hartslag, maar ligt hij wel aan beademing. Nouri kreeg tijdens het duel last van hartritmestoornissen.

De selectie van Ajax vloog gisteren al terug naar Nederland. "Onze dokter is bij hem in het ziekenhuis en blijft bij hem”, aldus directeur Edwin van der Sar. “We hebben uiteraard met de familieleden van Nouri contact gehad. Die zijn natuurlijk ook heel erg geschrokken. Vandaag komen enkele familieleden naar Innsbruck toe om Appie bij te staan. Uiteraard zullen wij hier voor de opvang zorgen. We hopen op een zo goed mogelijke afloop en zullen dat proces nauwkeurig volgen."

