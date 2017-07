Foto's - Messi en Suarez genieten nog even van vakantie

Messi werd tijdens zijn vakantie in de Caribbean vergezeld door Luis Suarez en zijn familie. Suarez besloot zijn goede vriend en ploeggenoot op de laatste dagen van de huwelijksreis op te zoeken. Messi stapte onlangs in zijn Argentijnse geboorteplaats Rosario met zijn vrouw Antonella in het huwelijksbootje.

Messi en Suarez moeten zich aan het einde van de week weer bij FC Barcelona melden. Onder de nieuwe trainer Ernesto Valverde wordt vrijdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart. Vijf dagen later vliegt de Catalaanse selectie al naar Amerika voor een trainingskamp. Daar werkt Barcelona enkele serieuze testen af tegen Juventus, Manchester United en Real Madrid.