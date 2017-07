'Rooney ondergaat medische test bij Koeman'

Rooney arriveerde dit weekeinde al op Goodison Park, waar hij in 2004 na twee seizoenen in de hoofdmacht vertrok. Nu keert de ervaren spits zo goed als zeker terug op het oude nest. Waarschijnlijk wordt na het weekeinde de overgang van de inmiddels 31-jarige Rooney definitief beklonken.

"Hij heeft nog twee of drie jaar voetbal op het hoogste niveau in zich. Wat er aan het einde van het seizoen gaat gebeuren, weet ik niet. Naar mijn mening is hij één van de spelers die Everton sterker kan maken dan we nu zijn. Maar het gaat er allemaal om wat de speler wil en wat Manchester United nodig heeft. Daar zijn wij niet bij betrokken. Elke speler waarvan wij denken dat hij het team sterker kan maken, is welkom bij Everton", zei Koeman eerder dit jaar al over Rooney.

In het verleden speelde Rooney 77 wedstrijden voor Everton, waar hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte. Daarin kwam hij 17 keer tot scoren. Bij Manchester United maakte de voormalig Engels international pas echt furore. Daarin ontpopte hij zich met 251 goals in meer dan 500 duels tot grote held. Onder trainer José Mourinho is er echter geen plek meer voor hem in het basiselftal.

Everton raakt wel Romelu Lukaku kwijt. De goalgetter van de Toffees bewandelt voor 85 miljoen euro de omgekeerde weg. Hij tekent een lucratief contract bij Manchester United.