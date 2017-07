Het huidige contract van Harden loopt nog tot twee jaar door, goed voor een bedrag van 59 miljoen euro. "Houston is mijn thuisland'', liet hij weten.

Harden eindigde in het afgelopen seizoen op een gemiddelde van 29,1 punten en 11,2 assists per wedstrijd. Hij gaat komend seizoen samen met aanwinst Chris Paul (ex-Los Angeles Clippers) voor de titel in de NBA.