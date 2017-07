De Gold Cup is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Twaalf landen, in de groepsfase verdeeld over drie poules, doen mee. Mexico is de titelverdediger.

Het was al de vierde onderlinge confrontatie op rij tussen beiden landen die in 1-1 eindigt. Het duel in Nashville werd onder snikhete omstandigheden afgewerkt, wat zijn weerslag had op het vertoonde, gezapige spel.

Martinique nam de leiding in groep B door met 2-0 te winnen van Nicaragua.