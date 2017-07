Phil Taylor mist US Darts Masters om medische redenen

"Sorry voor al mijn fans in Amerika", verontschuldigde Taylor zich na zijn afmelding. "Ik keek echt uit naar het toernooi in Las Vegas, waar ik goede herinneringen bewaar aan de eerdere Desert Classic."

Taylor schakelde afgelopen vrijdag in de kwartfinales van de Sjanghai Masters nog bijna Michael van Gerwen uit. De 16-voudig wereldkampioen kwam met 5-0 voor en miste zelfs een wedstrijdpijl. Uiteindelijk verloor hij met 7-8. "Ik voelde me sinds woensdagochtend eigenlijk al niet lekker. Om eerlijk te zijn, verbeterde mijn toestand de dagen daarna ook niet. Toch heb ik in China gespeeld en tegen Michael mijn uiterste best gedaan."

Op doktersadvies besloot Taylor vervolgens om toch maar huiswaarts te keren. "Ze vonden het geen goed idee om een lange tijd in het vliegtuig te zitten. Ik wil geen risico's nemen door nog meer te reizen en een week in de hitte te vertoeven." Taylor wil namelijk dolgraag pieken op één van zijn favoriete toernooien, de World Matchplay. "Mijn laatste optreden in Blackpool is daarvoor te belangrijk", stelde 'The Power', die dit jaar aan zijn afscheidstournee bezig is. De World Matchplay wordt van 22 tot en met 30 juli afgewerkt.