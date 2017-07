Ajax last open training af: 'Niet gepast'

De Amsterdamse club heeft daartoe besloten vanwege de trieste situatie rond Abdelhak Nouri, die zaterdagmiddag in het oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte en nog altijd in een ziekenhuis in Innsbruck op de intensive care ligt.

Ajax vindt een open training - de eerste van dit seizoen voor eigen publiek, eentje die altijd een feestelijk tintje heeft - momenteel niet gepast.

Bekijk ook: VIDEO - 'We kunnen alleen maar bidden voor Nouri'

De Open Training van morgen gaat niet door. https://t.co/AIzNuVepvn — AFC Ajax (@AFCAjax) 9 juli 2017

