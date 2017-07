Dat was één honderdste boven haar beste tijd dit seizoen tot dusverre.

Michelle-Lee Ahye uit Trinidad en Tobago werd in de heat van Schippers tweede in 11,05. Murielle Ahouré uit Ivoorkust werd derde: 11,06. In de andere serie was de Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor het rapst (11,04). Regerend olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica zette de tweede tijd neer: 11,16.

De finale van de 100 meter is later op zondag.