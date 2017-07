Verstappen: 'Race voorbij door koppeling'

"Ik ben net bij het team geweest, ze vertelden dat de koppeling al voor de start kapot was", reageerde de Nederlander voor de camera van Ziggo Sport na zijn dramatische uitvalbeurt, vlak na de start.

"Voorafgaand aan de start voelde 'ie al raar aan. Het is wat ingewikkeld, maar hij was gewoon echt kapot. Na mijn slechte start bleef ik aan de buitenkant, voor de zekerheid. Maar ik werd toch geraakt door Fernando Alonso, die door Daniil Kvyat werd geraakt."

Stuk

Daardoor was de race voor Verstappen al snel helemaal over: "Toen ging de koppeling helemaal stuk en bleef doorslippen, waardoor ik geen aandrijving meer had. De auto staat nu halverwege het circuit."

De 19-jarige Limburger baalde merkbaar, maar bleef er ook betrekkelijk koel onder: "We hadden op iets anders gehoopt, maar ja. We moeten ons maar richten op de race in Engeland komende week."