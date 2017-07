Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van der Breggen pakt eindzege in Giro Rosa

37 min geleden ANP

Anna van der Breggen heeft de Giro Rosa op haar naam geschreven. De Nederlandse wielrenster van Boels-Dolmans verdedigde in de afsluitende etappe met start en finish in Torre del Greco haar leidende positie in het klassement met succes.