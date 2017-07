premium

Uitslag en stand F1

50 min geleden

Met zijn Grand Prix-zege in Oostenrijk komt Valtteri Bottas iets dichter in de buurt van de WK-favorieten Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Max Verstappen levert juist een plek in. Sergio Pérez is hem nu voorbij. Verstappen is in het kampioenschap weggezakt naar de zevende plaats met 45 punten.