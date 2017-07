Froome morele winnaar in heroïsche Tour-etappe

Dat was zaterdag nog Robert Gesink, die in Station des Rousses als tweede finishte. Maar de man uit Varsseveld beleefde zondag een zwarte dag. Amper vijf kilometer onderweg kwam de renner van Lotto-Jumbo ten val, en die bleek uiteindelijk fataal. Gesink moest afstappen en bleek na een CT-scan in het ziekenhuis een stabiele breuk in zijn wervelkolom te hebben. Ook de Italiaan Manuele Mori, die naast Gesink kermend van de pijn op het asfalt lag, kon de Ronde van Frankrijk niet vervolgen.

Foto: AP

Waargemaakt

De eerste kopgroep van de dag bestond uit ruim dertig renners, waaronder drie Nederlanders. Dylan van Baarle, Laurens ten Dam en Bauke Mollema zaten mee in de eerste groep. Ten Dam maakte daarmee waar wat hij aankondigde, dat hij graag mee wilde zitten. De doorkomst op de Côte de Franclens, de eerste van de drie zware beklimmingen van de dag, werd een prooi voor Thomas de Gendt. Voor Aleksei Luchenko kwam hij als eerste door.

Foto: AFP

Contador valt

Op de Col de la Biche, een klim van de buitencategorie, kwam Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic als eerste door, terwijl de regen op de renners in de Jura neerdaalde. De Sloveen kwam alleen boven en pakte twintig punten voor de bergtrui. Mollema, die als vijfde de streep passeerde, pakte er acht. Vervelende valpartijen waren er halverwege de zware rit ook al. Geraint Thomas, na zaterdag nog tweede in het klassement, moest opgeven na een val en ook Alberto Contador ging onderuit. De Spanjaard kon echter weer op zijn fiets worden geholpen en de koers vervolgen.

Op zo'n 75 kilometer van de finish was er een groepje van vijf koplopers, waaronder Mollema. De Groninger had in eerste instantie (net als Van Baarle en Ten Dam) moeten lossen, maar kon daarna weer bij de eerste groep aanhaken. Twintig kilometer verderop werd de tussensprint een prooi voor Michael Matthews, wat de renner van Sunweb twintig punten opleverde.

Mont du Chat

Op 35 kilometer van de streep begonnen de renners vervolgens aan de Mont du Chat, een van de meest moeilijke beklimmingen in Frankrijk met stijgingspercentages van rond de 10 procent. Nadat Chris Froome een lekke band kreeg en Fabio Aru een 'valse aanval' plaatste, ontbrandde de koers. Warren Barguil ging solo omhoog, Jakub Fuglsang plaatste een aanval en ook Froome liet zich gelden. De Fransman Barguil kwam uiteindelijk als eerste boven.

Afschuwelijke val

In de afdaling kwam Richie Porte vervolgens op een afschuwelijke manier ten val. In de bocht belandde Porte aan de linkerkant van de weg in de berm, viel en schoof over de weg. Tony Martin viel eveneens, maar kon weer op zijn fiets stappen. Dat was Porte niet gegeven. Hij werd door de hulpdiensten onmiddellijk gestabiliseerd.

In de afdaling achterhaalde Romain Bardet zijn ontsnapte landgenoot Barguil, waarna ook Uran, Froome, Aru en Fuglsang aansloten. De groep van zes vocht vervolgens een spannende eindstrijd uit, die uiteindelijk gewonnen werd door Uran. Mollema was de snelste Nederlander, hij kwam zo'n vijf minuten na de kopgroep binnen, op een 21e plaats.

