Uitslag en klassement: Tour op z'n kop gezet

38 min geleden

De veelbewogen negende etappe in de Tour de France is een prooi geworden voor Rigoberto Uran. De Colombiaanse klimmer troefde in de sprint van de kopgroep, onder wie enkele klassementsrenners, ternauwernood Warren Barguil af.