Antonio Rüdiger (links) in het shirt van Duitsland

Rüdiger eerste grote aankoop Chelsea

32 min geleden ANP

Chelsea heeft zondag de eerste grote aankoop voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Manager Antonio Conte krijgt bij de Engelse kampioen de beschikking over Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger komt voor 34 miljoen pond, omgerekend ruim 38 miljoen euro, over van de Italiaanse topclub AS Roma.