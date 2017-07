Gesink kijkt rest etappe vanuit ziekenhuisbed

Gesink ligt in het ziekenhuis en kan pas naar huis als een passend korset is gemaakt. De verwachting is dat dat maandag klaar is.

Gesink was een dag eerder nog dicht bij een ritzege, het doel waarvoor hij naar de Tour was gekomen. Op weg naar Station des Rousses slaagde hij er niet in de voor hem rijdende Fransman Lilian Calmejane te achterhalen. Een dag later ging het al na een paar kilometer mis bij een valpartij waarbij de Italiaan Manuele Mori er aanvankelijk het ergst aan toe leek. Beide renners werden per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Mori hield een gebroken sleutelbeen over aan de val.

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de klassementen van de Tour de France.