Luckassen bijna PSV'er

De door AZ zelf opgeleide Luckassen heeft zijn imposante lichaamsbouw en multifunctionaliteit als meerwaarde voor topclubs. PSV hanteert op het punt van de fysieke voorwaarden internationale maatstaven en daar beantwoordt Luckassen ruimschoots aan met zijn snelheid, kracht en lengte. Hij wil zelf ook graag naar PSV en zal naar verwachting deze week aansluiten in het trainingskamp in het Zwitserse Verbier.

Cocu

Bijkomend voordeel is dat de jeugdinternational kan worden ingezet als rechtsback, centrale verdediger én verdedigende middenvelder, al heeft PSV-coach Phillip Cocu in een persoonlijk gesprek met Luckassen laten weten dat hij hem als een centrale verdediger ziet. De speler van AZ liet eerder al optekenen geen 'nee' te kunnen zeggen tegen een club als PSV.

AZ nam de veelzijdige speler in 2007 over van AFC Amsterdam. In augustus 2014 maakte Luckassen zijn debuut in de Eredivisie voor de Alkmaarse club. De jeugdinternational lag tot medio 2018 vast bij AZ, dat in het verleden al veel spelers en functionarissen van Alkmaar naar Eindhoven zag vertrekken. In navolging van technisch manager Brands en algemeen directeur Toon Gerbrands zochten onder anderen Adam Maher, Danny Koevermans en deze zomer beloftentrainer Dennis Haar hun heil bij PSV.

Schorsing

Saillant is dat PSV en AZ elkaar treffen in de eerste speelronde van de Eredivisie, al zal Luckassen daar sowieso niet bij zijn, omdat hij nog een wedstrijd schorsing uit moet zitten.