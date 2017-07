Kvyat: 'Zag niet dat Verstappen door mij spinde'

"Ik zag niet wat er voor me gebeurde, alleen dat er een kettingreactie plaatsvond", stelde Kvyat van Toro Rosso na afloop van de wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport.

"De achterwielen van mijn auto blokkeerden, toen gleed ik door over alle vier de wielen en raakte ik de auto voor me. Verder weet ik er niets meer van. Het is erg jammer voor mij en anderen, maar dit kan iedereen gebeuren. Ik wil graag douchen en dan weer door."

Max Verstappen stelde achteraf dat zijn Red Bull al koppelingsproblemen had, die verergerd werden door de gedwongen spin. Het ongeluk betekende wel het einde van Fernando Alonso's race - de Spanjaard van McLaren moest opgeven.

Kvyat erkende wel dat er werk aan de winkel is na dit domme incident: "Ik heb twee races achter elkaar problemen gehad met remmen in de eerste bocht, daar moet ik maar eens aan werken."