Sprintrevelatie Démare te laat binnen, einde Tour

De sprinter van LottoNL-Jumbo kwam in Chambéry ruim 37 minuten na ritwinnaar Rigoberto Urán binnen. Dat was binnen de toegestane tijdslimiet, die door Arnaud Démare niet werd gehaald. De sprinter van FDJ kwam pas veel later binnen en werd, samen met drie ploeggenoten en ook de Australiër Mark Renshaw, uit koers genomen.

Démare won dinsdag de vierde etappe en stond tweede in het puntenklassement achter de Duitser Marcel KIttel, die in dezelfde groep als Groenewegen over de finish kwam. Maandag is er een rustdag in de Tour, dinsdag volgt een vlakke rit.