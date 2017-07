Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Van der Poel tiende in Lenzerheide

35 min geleden ANP

Mathieu van der Poel heeft op de mountainbike bij de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide genoegen moeten nemen met de tiende plaats. De 22-jarige Nederlander, die zich na het veldritseizoen voornamelijk op het mountainbiken richt, reed in de openingsfase voorin mee. Van der Poel maakte in de afdaling van een klim echter een foutje en moest vervolgens de toppers laten gaan.