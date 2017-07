premium

Urán kan zijn geluk niet op naar fotofinish

50 min geleden ANP

Rigoberto Urán won al ritten in de Ronde van Italië, maar zijn zwaarbevochten zege zondag in de koninginnenrit in de Tour was een hoogtepunt voor de Colombiaan van Cannondale-Drapac. ,,Ik wist niet of ik had gewonnen. Toen ik het hoorde kon ik mijn geluk niet op'', vertelde Urán, die pas na een fotofinish tot winnaar werd uitgeroepen ten koste van de Fransman Warren Barguil.