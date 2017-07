Video - Samenvatting monsterlijke 9e Tourrit vol drama

De concurrentie is moordend bij het Food Truck Festival TREK in 's-Hertogenbosch. Onze verslaggever is aanwezig en spreekt een aantal foodtruckers aan.

02:26

Filmacteur Andy Serkis is meer aapmens dan mensaap in War for the planet of the apes, vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Uitdagend, maar wel te doen, zegt hij. De man die eerder Gollem en King-Kong speelde spreekt met De Telegraaf tijdens een video-interview in Londen.