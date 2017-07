'Ik zag in de ogen van Koeman dat hij mij wilde'

Rooney doorliep de jeugdopleiding van Everton, speelde twee seizoenen in het eerste elftal en vertrok in 2004 naar Manchester United. De Engelse international won de Champions League, de Europa League, vijf Engelse landstitels, de FA Cup en drie keer de League Cup. Het afgelopen seizoen was Rooney bij Manchester vaak niet zeker meer van een basisplaats.

"Ik had meer opties, maar toen ik wist dat Everton me terug wilde hebben, was er nog maar één optie over", aldus Rooney. "Het is een geweldig gevoel weer terug te zijn. Ik kan niet wachten om de jongens te ontmoeten, terug te zijn op het trainingsveld en weer op het veld te staan om te spelen."