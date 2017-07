Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Neutrale materiaalman reddende engel voor Urán

1 uur geleden ANP

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán heeft zijn overwinning zondag in de Tour de France mede te danken aan een neutrale materiaalman. Urán kreeg in de volle finale van de negende etappe te maken met een kapotte achterderailleur, het apparaatje dat de ketting over de diverse tandwielen leidt. De Colombiaan kon daardoor niet meer schakelen en vroeg de neutrale servicewagen om hulp.