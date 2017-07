Galatasaray in conflict met Sneijder

In hoeverre hem dat door de clubleiding in dank wordt afgenomen, is de vraag. De Turken gaven twee maanden geleden aan te willen verjongen. Sneijder wilde zelf langer door, maar de nieuwe trainer Igor Tudor vergaf het shirt met rugnummer tien deze week al aan Younes Belhanda. De Marokkaan baarde de afgelopen interlandperiode opzien door tegen Oranje te schoppen naar alles wat bewoog. Het was in Agadir een wonder dat Matthijs de Ligt niet zwaar geblesseerd raakte.

Hoewel Galatasaray aanvankelijk zei te willen meewerken aan een transfer van publiekslieveling Sneijder, bleek de praktijk anders. De club uit Istanbul hing doodleuk een prijskaartje van 7,5 miljoen euro om de nek van de Nederlandse recordinternational. Die vond dat veel te veel en stelde voor een overeenkomst op te stellen om goed uit elkaar te gaan. Daarin zouden in elk geval de nog openstaande bedragen van afgelopen seizoen moeten worden meegenomen.

Een maand lang gaf de club uit Turkije de Utrechter taal noch teken en op een zelf geformuleerd voorstel werd niet gereageerd. Totdat Sneijders zaakwaarnemer Guido Albers, advocaat Cor Hellingman en de speler zelf opeens in Istanbul werden uitgenodigd. Sneijder bleek bereid af te zien van zijn salaris van zijn laatste contractjaar, maar wilde alleen zijn vordering van afgelopen seizoen uitbetaald zien en Galatasaray stemde daar aanvankelijk mee in. Op het moment dat dit alsnog onbespreekbaar bleek, werd door de Turken voorgesteld het restbedrag aan het einde van de transferwindow (1 september) te betalen en kwam Gala met nog meer voorwaarden die een vertrek onmogelijk maken.

Het management van Sneijder kwam niet tot een akkoord, waarna Galatasaray volgens Turkse media aangaf dat hij dan maar weer moest trainen. Daarmee dacht de club Sneijder pijn te doen, omdat die na zijn 131e interland aangaf nog lang niet klaar te zijn en – met een twee- of driejarig contract bij een nieuwe club – gretig zijn laatste kunstje wilde doen.

Maar Sneijder is Sneijder en meldde zich gewoon op het trainingsveld van Cimbom, waarbij hij ook te kennen gaf zijn contract met twee of drie jaar te willen verlengen. De Nederlander en zijn gezin hebben het naar hun zin in Turkije, hij wordt door de fans op handen gedragen en heeft een prachtig salaris.

Galatasaray lijkt zich geen raad te weten met de houding van de Utrechter en dreigde volgens Turkse bronnen al met maatregelen. Net als Nigel de Jong zou Sneijder niet meer met de selectie mogen meetrainen en zou hem een individueel trainingsschema wachten. Het deert de Utrechter niet, want hij is sinds begin juli in training om topfit aan zijn volgende klus óf bij Galatasaray te beginnen.