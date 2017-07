PSV deelt Feyenoord op transfermarkt gevoelige tik uit

Hoewel Feyenoord de Amsterdammer een financieel voortreffelijk aanbod deed en Luckassen in De Kuip verzekerd zou zijn van Champions League-voetbal, had hij zijn zinnen na een goed gesprek met PSV-trainer Phillip Cocu gezet op een move naar Eindhoven. Dat hij zou moeten afzien van het meedelen in de transfersom - bij een overgang van Feyenoord was dat niet het geval geweest - deerde Luckassen niet.

Als alle formaliteiten zijn afgerond, kan de talentvolle speler bij PSV aansluiten in het trainingskamp in het Zwitserse Verbier. De atletische Luckassen, die een vijfjarig contract zal ondertekenen, is voor Cocu een welkome versterking in de achterhoede. Hij kan als centrale verdediger, maar ook als rechtsback of controlerende middenvelder uit de voeten. AZ gaat voorlopig niet op zoek naar een vervanger.