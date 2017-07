Ajax vliegt familie van Appie Nouri in

Het vijftal werd door Ajax ingevlogen naar Innsbruck en ging direct door naar het ziekenhuis, waar de middenvelder na zijn ernstige hartproblemen nog altijd op de intensive-careafdeling ligt.

In het hospitaal trof de familie naast Nouri’s zaakwaarnemer Fulco van Kooperen de Ajax-clubarts Don de Winter, die in een politieauto met gillende sirene, achter de traumahelikopter aan was gereden. Zijn handelen en dat van de andere medici op het veld werd door algemeen directeur Edwin van der Sar geprezen.

