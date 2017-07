Froome en Aru bekvechten in Tour de France

Het bewijst dat er in Aru een winnaar schuilt. Iemand die bereid is om tot het uiterste te gaan om te winnen. Het was uiteindelijk Richie Porte die de kloof naar Aru dicht reed en vervolgens de wedstrijd op de Mont du Chat neutraliseerde, zodat Froome weer kon aansluiten. De geletruidrager gaf later nog een kleine schouderduw aan de Italiaan om zijn mening duidelijk te maken.

Na afloop van de rit wist niemand meer iets van de feiten. Aru had niet gezien dat Froome zijn hand opstak vanwege zijn kapotte versnellingsapparaat. En Froome wist niet dat Aru had aangevallen en was alleen maar even tegen de Italiaan aangekomen doordat hij uit evenwicht raakte. „Ik wist niet eens dat Aru een aanval had geplaatst. Dat hoorde ik pas voorbij de finish van journalisten”, aldus Froome. Toen een journalist door bleef vragen over het incident met Aru, werd de Brit boos en liep hij zo uit de persconferentie weg. Overigens is Froome vandaag op de rustdag ook niet beschikbaar voor de media.

