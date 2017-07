Van der Breggen: 'We zijn nu eenmaal geen mannen'

"Ineens moet iedereen hier een mening over hebben. Maar deze discussie is geen discussie, want wij zijn nu eenmaal geen mannen. Een wielerkoers voor vrouwen is bijna een andere tak van sport", stelt Van der Breggen vast.

"De speaker van de Giro Rosa heeft de naam Tom Dumoulin de afgelopen tien dagen niet één keer laten vallen. Dat zegt wat mij betreft genoeg", vervolgt de winnares van de roze trui. "Dit zijn twee gescheiden werelden. Het enige voordeel is dat er in Nederland eindelijk eens over vrouwenwielrennen wordt gesproken. Negatieve aandacht is ook aandacht. Zo zie ik het maar.”

De ene Trofeo Senza Fine, zo blijkt in Torre Del Greco, is evenmin de andere. Waar Dumoulin in hartje Milaan een schitterende trofee in handen gedrukt krijgt, moet Van der Breggen een paar weken later onder de rook van Napels stellen met een matig geslaagd aftreksel. Toch klaagt de winnares niet. "De beker die ik twee jaar geleden kreeg was pas erg. Die was zó superlelijk dat het bij mij thuis dienst doet als paraplubak.”