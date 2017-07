Skiër Théolier voor Nederland naar Winterspelen

Théolier is de kleinzoon van oud-wielrenner Jan Janssen. Hij behoorde lang tot de Franse selectie, maar besloot vorig jaar voor Nederland uit te komen, om zo zijn kansen op deelname aan de grote toernooien te vergroten. Théolier heeft nu van het IOC ook groen licht gekregen om als Nederlander naar de Spelen te gaan. Hij moet nog wel voldoen aan de kwalificatie-eisen.

Naast de kleinzoon van Janssen kregen nog vier sporters toestemming om namens een ander land naar Pyeongchang te gaan. Zo komen twee biatleten uit Rusland in Pyeonchang voor Korea uit. Het IOC liet zondag tevens weten dat aan de Spelen van 2020 in Tokio waarschijnlijk weer een vluchtelingenteam zal meedoen, net als vorig jaar in Rio de Janeiro.